Navigatie overslaan

Politie vindt bijna 12 kilo ketamine verstopt in poppen en medicijnbal

Vandaag om 08:18
Politie vindt drugs in poppen (foto: Verkeerspolitie Oost-Brabant).
Politie vindt drugs in poppen (foto: Verkeerspolitie Oost-Brabant).

De politie heeft kortgeleden een 21-jarige man uit Moerdijk aangehouden op de A59 bij Vlijmen, omdat hij onder invloed was van drugs. In zijn auto lag ook drugs verstopt. Zes poppen en een medicijnbal waren gevuld met ketamine.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De voorwerpen waren volgens de politie 'verdacht dichtgelijmd' en gingen daarom mee naar het bureau. De politie ontdekte in totaal bijna twaalf kilo ketamine, meldt de Verkeerspolitie Oost-Brabant vrijdag op Instagram.

De verdachte heeft drie dagen in voorarrest gezeten en mag zijn straf in vrijheid afwachten. De datum van de rechtszaak is nog niet bekend, meldt de politie.

Politie heeft ketamine gevonden verstopt in poppen (foto: Verkeerspolitie Oost-Brabant).
Politie heeft ketamine gevonden verstopt in poppen (foto: Verkeerspolitie Oost-Brabant).

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.