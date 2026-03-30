Auto crasht, duo gaat ervandoor en laat iemand op achterbank liggen

Vandaag om 06:12 • Aangepast vandaag om 06:24
Foto: Instagram politie Tilburg-centrum.
Twee inzittenden van een gecrashte auto in Tilburg gingen er zondag na het ongeluk vandoor. De auto lieten ze achter. Dat liet de politie zondagavond laat weten op Instagram. 

Ondanks dat de schade groot was, belde niemand na de crash de politie. Een ambulancemedewerker die toevallig voorbijreed, besloot de gecrashte auto te controleren en zag vervolgens dat op de achterbank een man lag. Die maakt het volgens de politie goed.  

Hoe de crash kon plaatsvinden, wordt onderzocht. 

