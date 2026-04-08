Touringcar in brand gevlogen, A2 dicht richting Limburg

Vandaag om 12:51 • Aangepast vandaag om 13:09
File op de A2 (archieffoto).
Een touringcar is woensdagmiddag in brand gevlogen op de A2 vanuit Eindhoven richting Maastricht. De snelweg is daarom in die richting dicht tussen Maarheeze en Weert. 

Redactie

De brand zorgt rond één uur voor bijna zestig minuten vertraging richting Limburg.  Er staat een file van 5 kilometer. De file begint bij Maarheeze.

Het is nog onduidelijk tot wanneer de overlast duurt. 

