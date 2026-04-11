A58 dicht door ongeluk, ruim anderhalf uur vertraging

Vandaag om 14:10 • Aangepast vandaag om 14:22
Ongeluk op A58 (foto: Rijkswaterstaat).
De A58 richting Tilburg is zaterdagmiddag afgesloten door een ongeluk ter hoogte van Moergestel. Verkeer in de richting van Tilburg en Breda moet rekening houden met ruim anderhalf uur vertraging. Dat meldt Rijkswaterstaat. 

Vanaf knooppunt Batadorp kunnen automobilisten omrijden via de A2.

Bij het ongeluk zijn meerdere voertuigen betrokken. Hulpdiensten zijn naar de plek op de snelweg gekomen.

Een berger is onderweg om auto's met schade af te voeren. 

