PSV onderweg naar Ibiza: 'Jij denkt wat we daar gekke dingen gaan doen?'

Na de 6-1 overwinning op PEC Zwolle zijn de gedachtes van de selectie van Peter Bosz gericht op het reisje naar Ibiza. De selectie vertrekt vrijdagochtend naar het Spaanse eiland. Ook Nick Olij gaat mee. Hij maakte donderdag, vol trots, zijn debuut. Van het weekend weg hoeven we volgens de keeper niet veel te verwachten, vertelt hij samen met zijn coach na de wedstrijd.

Olij laat met een knipoog weten dat we er niet al te veel van hoeven te verwachten. “We gaan niet zo veel doen. Een beetje voetvolley op het strand."

En die vakantie geldt niet alleen voor Olij. De gehele selectie van PSV vertrekt vrijdag naar Ibiza om het kampioenschap nog eens goed te vieren, althans dat zou je denken. “Jij denkt dat we daar gekke dingen gaan doen? Het weekend naar Ibiza is de ideale voorbereiding voor de wedstrijd tegen Ajax. Teambuilding. Ik heb geen idee wat we daar gaan doen", lacht Bosz.

Dinsdag begint de selectie weer met trainen voor de wedstrijd tegen Ajax. “En of die wedstrijd belangrijk is. Die willen we winnen", zegt de 62-jarige trainer. Ivan Perisic zal er in ieder geval niet bij zijn in de Johan Cruijff ArenA, hij pakte zijn vijfde gele kaart van het seizoen tegen PEC Zwolle, waardoor hij geschorst is.

Debuut keeper

Voor Nick Olij was het tegen Zwolle de eerste keer dat hij onder de lat stond voor PSV 1 sinds zijn komst naar Eindhoven afgelopen zomer. “Een debuut is altijd bijzonder. Dan heb je kriebels in je buik, hoe oud je ook bent", zegt Peter Bosz, die blij is voor de 30-jarige keeper.

Ook Olij is dolgelukkig na de wedstrijd. “Op dit moment overheerst trotsheid en dat is het allerbelangrijkste. Het mooiste moment vond ik het veld oplopen." Voor de keeper is het een lastig jaar. Hij werd tweede keeper en kampte sinds zijn komst met blessures.

Toen hij deze zomer Sparta verliet voor PSV had hij voor ogen eerste doelman te worden. Hij kreeg van Bosz al snel te horen dat Matej Kovár de voorkeur kreeg. “Ik had toen twee keuzes, of bij de pakken neer zitten en iedereen de schuld geven, of gas geven, hard trainen en positief zijn. Ik heb voor het laatste gekozen."

Uiteindelijk baalt hij nog steeds van zijn plaats op de reservebank. “De situatie is zoals hij is. Dat zal ook niet veranderen. Ik ga op vakantie en daarna gaan we kijken wat we doen."