Mishandeling wordt baby van 6 maanden bijna fataal: 4 jaar cel voor zijn pa

Een vader uit Waalwijk die zijn zoontje van zes maanden zwaar heeft mishandeld moet jaren de gevangenis in. Vier jaar cel legde de rechtbank in Breda hem vrijdag op. De vader beweert dat het een ongeluk was, maar deskundigen zagen sporen van geweld. Het is nooit opgehelderd wat er precies is gebeurd, want de man zweeg of had andere verklaringen.

Vader en moeder vertelden dat hun zoontje met zwaar speelgoed had gespeeld, maar medici vertrouwden het niet en de politie kwam erbij. Toen zij de mobieltjes van het echtpaar onderzocht, dook een verdacht berichtje op van pa: ‘Mijn liefje, vergeef me alsjeblieft voor wat ik de jongen heb aangedaan, het was niet mijn bedoeling, ik schrok toen ik wakker werd, ik kneep te hard'.

Op 8 februari 2024 brachten de vader en moeder hun baby naar het ziekenhuis in Den Bosch. De baby was bewusteloos, zag er grauw uit en had geen duidelijke ademhaling. Artsen en verpleegkundigen zagen bloeduitstortingen in zijn gezicht en hals en een striem in de nek. Het jongetje had ook een hersenbloeding.

Er volgde een politieonderzoek en vader Fredi werd aangeklaagd voor poging tot doodslag en zware mishandeling. Tijdens de behandeling van zijn zaak twee weken geleden, ontkende hij: “Ik wilde niks geks doen tegen mijn kind, dit is een gewenst kind."

Ongeloofwaardig

De rechters noemen zijn verklaringen ongeloofwaardig en deskundigen zagen nergens aanwijzingen voor een ongeluk. "Het letsel is ontstaan door krachtsinwerking en is toegebracht. Hij was als enige thuis toen het gebeurde", staat te lezen in het vonnis. Wat voor geweld het was, is niet vast te stellen. De rechters zien wel aanwijzingen voor stompen en wurgen.

Ze nemen het de vader kwalijk dat hij het risico nam dat zijn zoontje kon overlijden en dat hij niet gewoon vertelt wat er is gebeurd. Poging tot doodslag en mishandeling achten zij bewezen en de vader krijgt vier jaar celstraf.

Tijdens de rechtszaak twee weken geleden werd duidelijk dat het zoontje het naar omstandigheden goed maakt. Hij is nu een peuter en groeit op in een pleeggezin. Zijn vader en moeder mogen hem bezoeken. Of hij iets overhoudt aan zijn verwondingen dat zal de tijd leren.