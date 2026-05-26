FIOD doet inval bij PostNL-afhaalpunt in Breda

De FIOD doet dinsdagmiddag een inval bij een PostNL-afhaalpunt aan de Hekven in Breda en is bezig de locatie leeg te halen.

Op het terrein zijn veel mensen aan het werk en klanten worden weggestuurd. Ook de politie is aanwezig. Waarom het pand wordt leeggehaald, is nog niet bekend.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) is de opsporingsdienst van de Belastingdienst en doet onderzoek naar financiële en fiscale criminaliteit.