Veel vertraging op A50 door paardenwagen met lekke banden

Vandaag om 11:31
Veel vertraging op A50 door paardentrailer met lekke banden (foto: Rijkswaterstaat).
Op de A50 richting Oss is vrijdagochtend veel vertraging ontstaan door een paardenwagen met twee lekke banden. De rechterrijstrook is dicht vlak voor knooppunt Paalgraven.

Volgens Rijkswaterstaat is de vertraging rond half twaalf meer dan een uur. De wegbeheerder verwacht dat de rijstrook rond twaalf uur weer vrijgegeven kan worden.

Als de banden gemaakt zijn kan ook het paard in de trailer zijn weg vervolgen. “Zodat het edele dier zijn of haar weg kan vervolgen”, schrijft Rijkswaterstaat.

