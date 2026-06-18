Supermarktverbouwing Someren niet door na intrekking vergunning

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor Postelstraat 39 in Someren, bedoeld voor het verbouwen van een supermarkt, is door de aanvrager op 9 juni 2026 ingetrokken.

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De vergunning was op 27 mei 2026 ingediend, maar de plannen zijn inmiddels van tafel gehaald. De intrekking betekent dat de geplande verbouwing van de supermarkt op deze locatie voorlopig niet doorgaat.

Er kunnen geen bezwaren of beroepen worden ingediend tegen het intrekken van deze aanvraag. Dit is vastgesteld volgens de regels van de Omgevingswet.