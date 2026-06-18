Cameratoezicht bij gemeenschapshuis De Walnoot in Boxtel deze zomer

Vanwege ernstige overlast stelt Boxtel cameratoezicht in rondom De Walnoot. Het toezicht duurt van 18 juni tot 1 september 2026 en richt zich op de openbare ruimte.

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De gemeente Boxtel heeft besloten om deze zomer cameratoezicht in te stellen bij gemeenschapshuis De Walnoot en de directe omgeving. Het besluit komt door aanhoudende overlast, zoals hinderlijk en strafbaar gedrag van groepen jeugdigen, schade aan eigendommen en gevaarlijk rijgedrag. In de afgelopen maanden zijn 34 meldingen binnengekomen.

Het cameratoezicht heeft een preventieve werking en maakt snelle inzet van handhavers mogelijk. Alleen openbare plekken worden gefilmd, om de privacy van omwonenden te waarborgen. De beelden kunnen direct bekeken worden om de openbare orde te handhaven en worden gebruikt bij strafbare feiten of klachten. Na zes weken wordt de situatie geëvalueerd en kan het toezicht vroegtijdig stoppen als het niet meer nodig is.

Het toezicht start op 18 juni en loopt tot 1 september 2026, omdat verwacht wordt dat de overlast in de zomermaanden toeneemt. Eerdere ervaringen hebben aangetoond dat een kortere periode onvoldoende was om de problemen blijvend te verhelpen.