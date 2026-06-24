Hoogleraar uit Berkeley ontvangt eredoctoraat van TU Eindhoven

Christian Borgs, hoogleraar Informatica aan de Berkeley University, heeft tijdens de TU/e Research Day een eredoctoraat ontvangen. De jaarlijkse bijeenkomst stond dit jaar in het teken van nieuwsgierigheid en samenwerking. Borgs is een internationaal gerenommeerde onderzoeker op het gebied van wiskunde en kunstmatige intelligentie.

Gevonden voor jou

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) vierde tijdens de vijfde editie van de Research Day onderzoek en innovatie onder het thema 'Curiosity Connects'. Rector Silvia Lenaerts benadrukte dat nieuwsgierigheid en het stellen van vragen al zeventig jaar de kernwaarden van de universiteit vormen. Ingenieurs uit verschillende disciplines delen hun kennis en werken samen om complexe vraagstukken op te lossen.

Tijdens het evenement werd Christian Borgs geëerd met een eredoctoraat. Borgs, verbonden aan de Berkeley AI Research Group, is wereldwijd bekend om zijn werk op het snijvlak van wiskunde, statistische fysica, theoretische informatica en kunstmatige intelligentie. Hij werkt nauw samen met TU/e-hoogleraren Remco van der Hofstad en Nelly Litvak aan projecten zoals eerlijkheid in algoritmen en de verspreiding van informatie in netwerken.

Interdisciplinair onderzoek

In zijn presentatie 'Networks: The fabric and signature of human activity' deelde Borgs zijn passie voor netwerken en de wiskunde die hieraan ten grondslag ligt. Hij liet zien hoe menselijke interacties invloed hebben op netwerken die ons dagelijks leven bepalen, zoals reispatronen, economische structuren en aanbevelingssystemen online. Borgs benadrukte het belang van samenwerking tussen verschillende vakgebieden en hoe hij dit principe toepaste bij het opzetten van de Theory Group bij Microsoft.

Ondersteuning voor jonge onderzoekers

Naast het vieren van onderzoeksprestaties bood de Research Day ook praktische ondersteuning aan jonge onderzoekers. Tijdens het nieuwe initiatief 'Kickstart your EU Academic Career' werden mogelijkheden voor Europese subsidies en samenwerking toegelicht. Onderzoekers en medewerkers van het Research Support Office deelden hun ervaringen in interactieve sessies, met als doel het bevorderen van internationale samenwerking in toekomstige projecten.

De TU/e Research Day is uitgegroeid tot een jaarlijks hoogtepunt voor de universiteit, waar niet alleen prestaties worden gevierd, maar ook de basis wordt gelegd voor nieuwe samenwerkingen en innovaties. Dit jaar stond nieuwsgierigheid centraal als drijvende kracht achter onderzoek.