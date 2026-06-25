Restaurant in Grave wordt verbouwd tot negen appartementen

In Grave is een vergunning aangevraagd voor de verbouwing van een restaurant en elf kamers naar negen zelfstandige appartementen aan de St. Elisabethstraat.

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De gemeente Land van Cuijk heeft op 19 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor de verbouwing van een pand aan de St. Elisabethstraat in Grave. Het gaat om de nummers 25a, 25b, 27 en 29. Het voormalige restaurant met kamers zal worden omgebouwd tot negen zelfstandige appartementen.

Bij de aanvraag horen twee activiteiten: een bouwactiviteit en het afwijken van de regels in het Omgevingsplan. De gemeente hanteert een behandeltermijn van acht weken, met een mogelijke verlenging tot veertien weken.