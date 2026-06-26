Brainport nieuwe shirtsponsor Helmond Sport

Vanaf volgend seizoen prijkt de naam Brainport op het shirt van Helmond Sport. De voetbalclub en bedrijven uit Helmond en de Peelregio starten een samenwerking onder de vlag van het regiomerk. Hiermee willen zij de Brainportregio versterken en verbinden.

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De samenwerking tussen Helmond Sport en Brainport markeert een belangrijke stap voor zowel de club als het regionale bedrijfsleven. Bedrijven zoals Van den Broek Logistics, Van Kessel Olie, Elektro Vogels en Vescom hebben zich al aangesloten bij het partnership. De betrokken partijen benadrukken dat ze met deze samenwerking willen bijdragen aan innovatie, werkgelegenheid en de economische ontwikkeling in de regio.

Brainport fungeert als een overkoepelend regiomerk dat bedrijven, inwoners, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenbrengt. Onder de vlag van Brainport willen de partners regionale trots en verbondenheid vergroten. De samenwerking biedt ook een impuls aan het maatschappelijke programma van Helmond Sport, Heel Helmond Sport, waarbij de focus ligt op sociale verbinding en impact.

Samenwerking voor brede welvaart

Helmond Sport en de aangesloten bedrijven willen niet alleen economisch groeien, maar ook maatschappelijke vooruitgang realiseren. Brainport staat bekend om zijn focus op innovatie, samenwerking en brede welvaart. In de regio werken overheden, kennisinstellingen en bedrijven samen aan een sterke hightech- en maakindustrie, met als doel gelijke kansen en een betere toekomst voor iedereen.

De samenwerking is voor drie jaar afgesloten en staat los van sportieve prestaties. Helmond Sport blijft volledig zelfstandig en bewaakt haar eigen identiteit. Supporters kunnen verwachten dat deze samenwerking helpt om de club zowel sportief als organisatorisch verder te versterken.

Met Brainport op het shirt benadrukt Helmond Sport haar rol binnen de regio en de ambitie om als club van de Peelregio stevig geworteld te blijven in de samenleving. Ook bedrijven zien het belang van deze samenwerking, waarmee zij willen laten zien dat regionale samenwerking belangrijker is dan individuele zichtbaarheid.