Stadioconcert 'Bij ons in Brabant' afgelast, gemeente trekt vergunning in

Het eerste concert van 'Bij ons in Brabant' in het Philips Stadion gaat niet door. De gemeente heeft vanwege de extreme hitte de vergunning voor vrijdagavond ingetrokken, zo meldt de organisatie.

"De afgelopen dagen hebben we samen met de gemeente Eindhoven, de veiligheidsdiensten en alle betrokken partners, alles op alles gezet om de show op een veilige manier door te laten gaan", schrijft de organisatie.

"Er is dag en nacht gewerkt aan een uitgebreid hitteplan, extra voorzieningen en aanvullende veiligheidsmaatregelen. We hadden er alle vertrouwen in dat we jullie een mooie én veilige avond konden bezorgen."

Dat is dus niet gelukt. De gemeente heeft vrijdagmiddag besloten om de vergunning in te trekken. Of de show van zaterdag kan doorgaan, is nog niet duidelijk.

Alle bezoekers die een ticket hebben gekocht, krijgen via de organisatie te horen hoe dit verder wordt afgehandeld.