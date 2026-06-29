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Lichaam gevonden in huis aan winkelstraat, lag er vermoedelijk al langer

Vandaag om 18:52 • Aangepast vandaag om 19:31
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

In een huis aan de Ridderstraat in Breda is maandagavond een overleden persoon gevonden. De hulpdiensten werden gealarmeerd omdat in het pand een vreemde geur hing. Omwonenden hebben daar al 'enkele weken' last van.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Met behulp van een hoogwerker konden agenten uiteindelijk bij de bovenwoning aan de winkelstraat komen. De hulpdiensten hebben het lichaam via die hoogwerker uit het huis gehaald.

Volgens omwonenden hing al een paar weken een onaangename geur in de omgeving. De politie is een onderzoek gestart naar de identiteit van de overledene en de omstandigheden waaronder het overlijden heeft plaatsgevonden.

Over de doodsoorzaak is op dit moment nog niets bekend, laat een woordvoerder van de politie maandagavond weten. 

  • De politie doet onderzoek (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
    De politie doet onderzoek (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
  • De hoogwerker stond midden in de winkelstraat (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

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