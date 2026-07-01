Beslistermijn verlengd voor propaantank in Wouwse Plantage

De gemeente heeft de beslistermijn verlengd voor een vergunningaanvraag om een propaantank te plaatsen aan de Julianaweg in Wouwse Plantage.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning volgens de Omgevingswet. De tank is gepland op het adres Julianaweg 15 a in Wouwse Plantage.

Het registratienummer van deze aanvraag is 2026OPA048471. De verlenging van de beslistermijn betekent dat de gemeente meer tijd nodig heeft om de aanvraag te beoordelen.