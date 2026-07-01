Oud-wethouder Maarten Pieters overleden

Oud-wethouder Maarten Pieters van de gemeente Waalre is overleden, slechts twee weken na zijn afscheid op 16 juni. Het nieuws raakt het gemeentebestuur en medewerkers diep.

Gevonden voor jou

Maarten Pieters was tot zeer kort geleden actief als wethouder in Waalre. Hij keerde in 2024 terug in het college, na een eerdere termijn van 2020 tot 2022, en sloot onlangs zijn bestuursperiode af. Hij stond bekend om zijn betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken en zijn nadruk op samenwerking met inwoners.

De oud-wethouder nam op 16 juni afscheid van zijn functie. Hij wilde meer tijd doorbrengen met zijn familie en genieten van de nieuwe fase in zijn leven. Toch bleef hij beschikbaar voor advies en ondersteuning, en stelde hij zijn ervaring in dienst van een goede overdracht aan zijn opvolgers.

Betrokken bestuurder

Maarten Pieters werd geroemd om zijn open houding en luisterend oor. Hij legde vaak de nadruk op respect en samenwerking. Zijn motto was: “Besturen doe je nooit alleen.” Dit principe stond centraal in zijn werk en maakte hem geliefd bij zowel collega’s als inwoners.

Het plotselinge overlijden van Pieters heeft grote impact op de gemeente Waalre. Burgemeester Marcel Oosterveer benadrukt de waarde van de lessen die hij naliet, zoals het belang van écht luisteren en verbinding zoeken. De gemeente gedenkt hem als een ervaren bestuurder en een oprecht mens.

Maarten Pieters was een warm persoon die de dialoog met inwoners zocht en hen aanmoedigde om zelf ook bij te dragen aan de samenleving. Zijn inzet en visie blijven een inspiratie voor velen in Waalre.