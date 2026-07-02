Verdachte van heling gaat ervandoor, politie neemt scooters in beslag

Een verdachte van heling is woensdagavond in Eindhoven op de vlucht geslagen nadat de politie hem wilde aanhouden. De politie viel een woning binnen in de Bennekelstraat in een onderzoek naar heling. Agenten doorzochten het huis en namen meerdere scooters en onderdelen in beslag.

De politie ging op zoek naar de 'eigenaar' van de spullen. Op het moment dat ze hem vonden, ging hij er vandoor.

Agenten zijn hem te voet achterna gegaan en wisten hem een straat verderop tegen de grond te werken en in de boeien te slaan. De politieactie zorgde voor veel bekijks.