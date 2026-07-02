Navigatie overslaan
Ontdek

Verdachte van heling gaat ervandoor, politie neemt scooters in beslag

Vandaag om 06:43 • Aangepast vandaag om 06:53
De politie viel een huis binnen in Eindhoven in een onderzoek naar heling (foto: SQ Vision).
De politie viel een huis binnen in Eindhoven in een onderzoek naar heling (foto: SQ Vision).

Een verdachte van heling is woensdagavond in Eindhoven op de vlucht geslagen nadat de politie hem wilde aanhouden. De politie viel een woning binnen in de Bennekelstraat in een onderzoek naar heling. Agenten doorzochten het huis en namen meerdere scooters en onderdelen in beslag. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie ging op zoek naar de 'eigenaar' van de spullen. Op het moment dat ze hem vonden, ging hij er vandoor. 

Agenten zijn hem te voet achterna gegaan en wisten hem een straat verderop tegen de grond te werken en in de boeien te slaan. De politieactie zorgde voor veel bekijks.

De politie viel een huis binnen in Eindhoven in een onderzoek naar heling (foto: SQ Vision).
De politie viel een huis binnen in Eindhoven in een onderzoek naar heling (foto: SQ Vision).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.