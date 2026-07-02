PSV haalt talent Rosalie Renfurm binnen

Rosalie Renfurm, achttien jaar oud, verruilt FC Utrecht per direct voor PSV. De talentvolle middenvelder heeft een vierjarig contract getekend en voegt zich bij de landskampioen.

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PSV heeft een opvallende transfer afgerond met de komst van Rosalie Renfurm, een van de grootste voetbaltalenten van Nederland. De achttienjarige middenvelder stond vorig seizoen bijna elke wedstrijd op het veld bij FC Utrecht en is een vaste waarde in de nationale jeugdteams. Ze heeft een contract getekend tot de zomer van 2030.

Renfurm maakte vorig jaar indruk door met Oranje O17 de wereldtitel te veroveren. Ze werd uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi en is inmiddels doorgestroomd naar Oranje O19. Haar ervaring en kwaliteiten passen volgens PSV uitstekend bij de speelstijl van de club.

Renfurm vijfde zomeraanwinst

De transfer naar PSV is een droom die uitkomt voor Renfurm. Ze wil zich verder ontwikkelen en prijzen winnen met de landskampioen. Dit seizoen is ze de vijfde aanwinst voor de Eindhovense vrouwenploeg, na Josefine Funch, Julia Hickelsberger, Maud Rutgers en Princess Marfo.

Met haar komst versterkt PSV niet alleen het huidige team, maar bouwt het ook aan de toekomst. Renfurm krijgt de tijd om verder te groeien en heeft alle vertrouwen in een succesvolle periode bij de club.