Jeugdspelers FC Eindhoven halen diploma

Veertien jeugdspelers van FC Eindhoven hebben hun middelbare schooldiploma behaald. De club is trots op deze prestatie, die de combinatie van topsport en studie onderstreept.

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Veertien jeugdspelers van de FCE Academy zijn geslaagd voor hun middelbare schooldiploma. Deze mijlpaal toont de succesvolle balans tussen hun sportieve ambities en schoolverplichtingen. FC Eindhoven ziet dit als een bewijs van de waardevolle samenwerking met scholen.

Het behalen van een diploma naast een intensieve sportcarrière is geen gemakkelijke opgave. Het vraagt om discipline, focus en doorzettingsvermogen. De club feliciteert Navy Lamey, Cristiano Bovers, Mees Kappe, Tijn Durrer, Luuk Smits, Sem Ter Veer, Mathias Driessen, Ibrahim Gunyar, Mats Karijopawiro, Isaiah Makiese, Ryan Meijer, Brooklyn Prommayon, Marco Rozas de Kort en Bryan Verhagen met hun prestatie.

Topsport en studie combineren

Volgens Pascal Maas, hoofd jeugdopleiding, is de samenwerking met scholen een belangrijke factor in deze resultaten. Hij noemt het een mooi voorbeeld van hoe FC Eindhoven haar jeugdspelers begeleidt, zowel op als buiten het veld. Deze aanpak helpt jongeren niet alleen als sporters, maar ook als mensen.

De club benadrukt dat investeren in onderwijs net zo belangrijk is als talentontwikkeling in voetbal. Met dit succes wil FC Eindhoven laten zien dat topsport en studie hand in hand kunnen gaan.