Vergadering Sportraad Altena op 13 juli

De Sportraad Altena vergadert maandag 13 juli om half acht ’s avonds in Sleeuwijk.

Gevonden voor jou

De bijeenkomst vindt plaats bij TPV TIOS aan de Griendweg 19. Op de agenda staan onder meer een gesprek met bestuursleden van de tennisvereniging, de situatie van binnensportverenigingen en de planning van de Altena Sport Awards. Ook wordt er gesproken over de zwemvisie van Altena, een vast agendapunt.

Daarnaast behandelt de raad het verslag van de vorige vergadering van 15 juni, mededelingen en ingekomen stukken. Er is gelegenheid voor een rondvraag en andere onderwerpen die ter tafel komen. Het Sportcafé, dat gepland staat voor november, komt eveneens aan bod.

Advies over sportbeleid

De Sportraad Altena adviseert de gemeente over haar sportbeleid. Het doel is om sporten en bewegen te stimuleren, omdat dit gezond is en mensen met elkaar verbindt. De raad denkt mee over het beweegaanbod in de regio.

De vergadering is openbaar en geïnteresseerden kunnen als toehoorder aanwezig zijn. Aanmelden hiervoor kan via Hella de Ridder. Meer informatie over de Sportraad is te vinden op www.sportraadaltena.nl.