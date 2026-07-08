Elshout krijgt waterbergingsvoorziening

De gemeenteraad heeft op 30 juni besloten tot de aanleg van een waterbergingsvoorziening in Elshout. Het plan is bedoeld om wateroverlast door hevige regenval te voorkomen. Ook stemde de raad over een nieuwe manier om de rioolheffing te berekenen.

Gevonden voor jou

De aanleg van de waterbergingsvoorziening moet ervoor zorgen dat de gemeente beter voorbereid is op extreme weersomstandigheden. Het voorstel kreeg volledige steun van de gemeenteraad. Hiermee zet de gemeente een stap in het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering.

Naast de waterberging werd er ook gesproken over de rioolheffing. De raad stemde met een meerderheid in met een nieuwe berekeningsmethode. Dit besluit heeft gevolgen voor de lasten van inwoners, hoewel het precieze effect daarvan niet is toegelicht.

Praktische oplossingen en uitdagingen

De vergadering op 30 juni stond in het teken van praktische maatregelen voor de korte termijn, terwijl ook rekening werd gehouden met grotere uitdagingen zoals betaalbaarheid en duurzaamheid. De besluiten laten zien dat de gemeenteraad actief werkt aan oplossingen voor de leefomgeving.

De gemeente benadrukt dat inwoners de volledige vergadering en alle bijbehorende stukken kunnen terugvinden via de beschikbare kanalen.