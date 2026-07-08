TU/e begrenst aantal bachelorstudenten verder

De Technische Universiteit Eindhoven stelt extra instroombeperkingen in voor bacheloropleidingen. Vanaf het collegejaar 2027/2028 geldt een numerus fixus voor Chemical Engineering & Chemistry, en voor 2028/2029 worden twee nieuwe beperkingen voorbereid. Dit moet de groei van het aantal studenten onder controle houden.

Gevonden voor jou

Sommige bacheloropleidingen van de TU/e zijn zo populair dat de universiteit maatregelen moet nemen om het aantal studenten te beheersen. Zonder deze maatregelen zou het aantal bachelorstudenten groeien van 8.500 nu naar 11.000 in 2030. De Rijksvergoeding voor universiteiten groeit maar beperkt mee, wat betekent dat er te weinig middelen zijn voor extra docenten, laboratoria en gebouwen. Dit zou de onderwijskwaliteit in gevaar brengen.

Vanaf 2027/2028 wordt een numerus fixus ingesteld voor de Engelstalige variant van de opleiding Chemical Engineering & Chemistry. Een belangrijk knelpunt bij deze opleiding is de beperkte hoeveelheid beschikbare labruimte. Voor studenten van buiten de EU wordt als alternatief doorverwezen naar de Universiteit Twente. Ook voor Industrial Engineering en Electrical Engineering worden voorbereidingen getroffen om vanaf 2028/2029 een numerus fixus in te voeren.

Extra maatregelen

Naast de instroombeperkingen neemt de TU/e algemene maatregelen om de groei van bachelorstudenten af te remmen. Zo wordt het collegegeld voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte flink verhoogd en stopt de universiteit met internationale werving voor bacheloropleidingen. Dit moet Nederlandse studenten beter toegang geven tot de opleidingen.

De universiteit heeft al numerus fixi voor drie andere opleidingen: Mechanical Engineering, Computer Science and Engineering, en Architecture, Urbanism and Building Sciences. Met de nieuwe beperkingen stijgt het aantal opleidingen met instroombeperkingen bij de TU/e naar zes.

Focus op masteropleidingen

Ondanks de rem op bachelorstudenten werkt de TU/e aan groei van het aantal masterstudenten. Dit is onderdeel van het Nationaal Versterkingsplan Microchip-talent, ook wel bekend als Beethoven. Het doel is om in vier jaar tijd 1.900 extra masterstudenten af te leveren. Masteropleidingen duren slechts twee jaar, waardoor afgestudeerden sneller beschikbaar zijn voor de hightechindustrie in de Brainportregio.

De TU/e benadrukt dat deze maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van het onderwijs te behouden en tegelijkertijd te voldoen aan de vraag naar ingenieurs. De universiteit heeft beperkte middelen en kiest daarom voor gerichte investeringen in masterstudenten, die sneller een bijdrage kunnen leveren aan belangrijke sectoren zoals de energietransitie en technologieontwikkeling.