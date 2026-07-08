TU/e-studenten ontwikkelen drone voor batterijwissel in de lucht

Studenten van de TU Eindhoven hebben een systeem ontwikkeld waarmee een drone zijn batterij kan verwisselen zonder te landen. Tijdens een demonstratie op de campus landde een drone op een platform op een auto en voerde een automatische batterijwissel uit. Het project kan grote gevolgen hebben voor de inzet van elektrische drones.

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Een team van vijftig studenten van de Technische Universiteit Eindhoven, genaamd Aero, heeft een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van drones. Tijdens een test op de campus landde een drone zelfstandig op een speciaal platform op het dak van een auto, maakte zichzelf vast en verving automatisch zijn lege batterij. Dit gebeurde volledig zonder menselijke tussenkomst.

Het doel van het project is om elektrische drones langere afstanden te laten vliegen zonder lange oplaadpauzes. Het systeem maakt gebruik van een In-Flight Battery-Swap, waarbij batterijen in de lucht worden vervangen. Het concept biedt mogelijkheden voor toepassingen in onder andere de logistiek en landbouw. In theorie kunnen naast batterijen ook pakketjes of andere objecten in de lucht worden verwisseld.

Drie technologieën getest

Bij de demonstratie heeft het team drie belangrijke onderdelen van het systeem getest: de autonome precisielanding, een mechanische koppeling en de automatische batterijvervanging. De drone coördineerde zijn route met het platform op de auto, landde gecontroleerd en voerde de batterijwissel volledig zelfstandig uit. Deze onderdelen vormen de basis voor verdere ontwikkeling.

Het team werkt nu aan een systeem waarbij twee drones in de lucht met elkaar kunnen koppelen. Dit vergt extreem nauwkeurige technologie vanwege turbulentie en de kleine marges tussen de toestellen. Tijdens het komende academisch jaar bouwen de studenten een ontvangstdrone waarin het batterijwisselmechanisme wordt geïntegreerd.

Bijdrage aan verduurzaming

Team Aero, opgericht na een fusie tussen eerdere studententeams, bestaat uit leden van negen studierichtingen en dertien landen. Het project draagt bij aan de verduurzaming van de luchtvrachtindustrie, een sector die momenteel verantwoordelijk is voor aanzienlijke CO₂-uitstoot. De studenten willen met hun systeem de elektrificatie van deze industrie versnellen.

Met de succesvolle demonstratie op de campus hebben de studenten laten zien dat hun innovatieve idee mogelijk is. Ze hopen dat deze technologie de basis legt voor een volledig nieuwe manier van vliegen met drones.