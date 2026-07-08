Landschapswandeling langs Merkske en Wortel-Kolonie

Zaterdag 11 juli organiseren IVN-natuurgidsen een wandeling langs het Merkske en Wortel-Kolonie. De route van 11 kilometer loopt door een uniek natuurgebied op de grens van Nederland en België. De wandeling start om tien uur ’s ochtends en duurt tot ongeveer drie uur ’s middags.

Gevonden voor jou

Het gebied waar de wandeling plaatsvindt, is bijzonder vanwege zijn natuurlijke en afwisselende karakter. Na de Tweede Wereldoorlog is het niet opnieuw ingericht voor landbouw, waardoor het landschap met bloemrijke velden, bossen en natte gebieden intact is gebleven. Het beekje het Merkske slingert door het gebied, dat eerder werd uitgeroepen tot de mooiste wandeling van de provincie Antwerpen.

Wortel-Kolonie, sinds 2021 UNESCO-werelderfgoed, heeft een rijke geschiedenis. Begin 19e eeuw bood het gebied arme gezinnen uit de stad een kans op een nieuw leven. Later diende het als werkplek voor landlopers en bedelaars, totdat de wet tegen landloperij eind vorige eeuw werd afgeschaft. De wandeling staat in het teken van deze historische achtergrond.

Praktische tips

De organisatie wijst erop dat het gebied langs het Merkske drassig kan zijn, vooral na regen. Waterdichte schoenen worden daarom aangeraden. Deelnemers lunchen onderweg in de natuur en moeten zelf eten en drinken meenemen. Daarnaast is een verrekijker handig om vogels te spotten, en een geldig identiteitsbewijs noodzakelijk voor het Belgische deel van de route.

Aanmelden voor de wandeling is verplicht. Na registratie ontvangen deelnemers informatie over de vertrekplaats. De wandeling begint zaterdag om tien uur ’s ochtends en duurt tot ongeveer drie uur ’s middags. Meer informatie over de activiteit is te vinden op de website van IVN Mark en Donge.