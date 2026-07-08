Chassé Theater bouwt skatepark voor zomers skateprogramma

Het Chassé Theater in Breda transformeert op 11 en 12 juli in een skatepark. Het theater biedt een divers programma met dans, film en workshops waarin de skatecultuur centraal staat. De voorstelling Skatepark van choreograaf Mette Ingvartsen vormt het hoogtepunt. Ook lokale skaters doen mee aan deze unieke ervaring.

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In samenwerking met Pier15, Bonk en Nine Yards wordt het Chassé Theater een bruisende plek waar skateboarden, dans en cultuur samenkomen. De grote zaal wordt omgebouwd tot een volledig skatepark voor de voorstelling Skatepark, waarin dans en skateboarden naadloos samenvloeien.

Deze voorstelling van de Deense choreograaf Mette Ingvartsen is eerder wereldwijd gepresenteerd op belangrijke danspodia. Het stuk toont niet alleen de vrijheid van beweging, maar ook de herhaling en doorzettingskracht die nodig zijn om spectaculaire tricks onder de knie te krijgen. Na afloop kunnen bezoekers deelnemen aan een nagesprek met de choreograaf en Annette Embrechts.

Bredase skaters

Lokale skaters uit Breda maken ook deel uit van Skatepark. Zij zijn geselecteerd na een speciale masterclass bij Pier15, geleid door skater Damien Delsaux en dansperformer Fouad Nafili. Dit zorgt ervoor dat het skatepark op het podium een echte verbinding met de stad krijgt.

Films en workshops

Het programma rondom het skateweekend bevat meer dan alleen theater. Chassé Cinema toont verschillende films, waaronder Minding the Gap en Mid90s, die de rol van skateboarden in de levens van jongeren belichten. Daarnaast is op zaterdag 11 juli de documentaire Zombie: The Resurrection of Tim Zom te zien, gevolgd door een gesprek met de skateboarder zelf.

Zondag 12 juli staat in het teken van interactie. Kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan gratis skateworkshops op het voorplein van het theater, georganiseerd door Pier15. Ook wordt er die middag Disco op rolletjes georganiseerd.

Met dit veelzijdige programma hoopt het Chassé Theater de skatecultuur op een unieke manier te verbinden met kunst en entertainment.