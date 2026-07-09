TOP Oss speelt besloten oefenwedstrijd tegen MSV Duisburg

TOP Oss speelt zondag een oefenwedstrijd tegen MSV Duisburg. Het duel vindt plaats achter gesloten deuren en is niet toegankelijk voor fans.

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Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen neemt TOP Oss het zondag op tegen MSV Duisburg. De wedstrijd wordt in besloten vorm gespeeld, wat betekent dat supporters niet welkom zijn.

Beide clubs hebben geprobeerd het duel openbaar toegankelijk te maken. Er is echter geen vergunning verleend om publiek toe te laten, waardoor het plan niet kon doorgaan.

De wedstrijd maakt deel uit van de voorbereiding van TOP Oss op het nieuwe voetbaljaar. MSV Duisburg, dat uitkomt in de Duitse competitie, vormt een uitdagende tegenstander voor de Ossenaren.

Het is niet bekend of er beelden of verslagen van de wedstrijd beschikbaar komen voor het publiek. TOP Oss hervat binnenkort de reguliere trainingen en speelt meer oefenduels in aanloop naar het seizoen.