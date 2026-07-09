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Omgevingsvergunning verleend voor woning in Mill

Vandaag om 09:40

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor de bouw van een woning aan de Karstraat 25a in Mill. Het besluit is genomen op 1 juli 2026.

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Het betreft een vergunning voor een bouwactiviteit die past binnen het omgevingsplan. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00002049 en het eindoordeel van het college van burgemeester en wethouders is positief.

De woning komt aan de Karstraat 25a in Mill. Dit besluit is onderdeel van de reguliere procedure voor bouwprojecten in de gemeente.

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