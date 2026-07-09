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Vergunning voor rolsteiger in Woenselsestraat Eindhoven

Vandaag om 09:47

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een rolsteiger aan de Woenselsestraat 332A.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het gebruik van de openbare ruimte om een rolsteiger te plaatsen is goedgekeurd. Het gaat om een vergunning voor vijf dagen op het adres Woenselsestraat 332A, postcode 5623EG.

Het besluit is op 6 juli 2026 verzonden. Hierdoor mag de steiger tijdelijk worden geplaatst. Het zaaknummer van de aanvraag is EHV-ZP2026-005921.

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