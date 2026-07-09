Nieuwe aluminium kozijnen voor pand in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd om de stalen kozijnen van een pand aan de Broerelaan in Eindhoven te vervangen door aluminium kozijnen. De aanvraag is op 6 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het adres Broerelaan 15 in Eindhoven. Het gaat om het vervangen van bestaande stalen kozijnen door aluminium exemplaren. Dit soort kozijnen zijn vaak duurzamer en onderhoudsvriendelijker.

Het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving heeft de aanvraag bekendgemaakt. De ingekomen vergunning is op dit moment alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.