Nieuwe in- en uitrit achter woning in Eindhoven goedgekeurd

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van een nieuwe in- en uitrit aan de achterzijde van een woning aan de Barrierweg.

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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de aanvraag voor een nieuwe uitweg aan de achterzijde van het huis op Barrierweg 221 in Eindhoven wordt goedgekeurd. De vergunning is op 7 juli 2026 verzonden.

Het besluit en de bijbehorende documenten zijn vanaf 9 juli 2026 digitaal beschikbaar via de website van de gemeente Eindhoven. Wie direct belang heeft, kan binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar maken.