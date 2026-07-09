Containers en mobiele kraan toegestaan op Peellandlaan in Eindhoven

Op Peellandlaan 10 in Eindhoven zijn twee containers en een mobiele kraan toegestaan. Het besluit hiervoor is op 6 juli 2026 verzonden.

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De aanvraag voor het gebruik van de openbare ruimte aan de Peellandlaan 10 in Eindhoven is goedgekeurd. Het gaat om het plaatsen van twee containers en een mobiele kraan. Het besluit is genomen onder zaaknummer EHV-ZP2026-005183.

De vergunning valt onder het gebruik van openbare ruimte, wat betekent dat de containers en kraan tijdelijk op deze locatie mogen staan. Het besluit is op 6 juli verzonden door de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.