Legalisatie kamerverhuur voor twee kamers in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor het legaliseren van kamerverhuur aan de Humperdincklaan in Eindhoven. Het gaat om twee kamers op huisnummer 25.

Gevonden voor jou

Op 6 juli 2026 is een aanvraag ontvangen voor het legaliseren van kamerverhuur aan de Humperdincklaan 25, postcode 5654PA, in Eindhoven. Deze vergunning heeft betrekking op twee kamers.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-006350. Het betreft een standaard procedure waarbij op dit moment geen mogelijkheid tot bezwaar bestaat. De vergunning is niet openbaar en kan niet worden ingezien.