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Ramen Vestdijk in Eindhoven worden constructief aangepast
Vandaag om 09:47
Voor een pand aan de Vestdijk in Eindhoven is een vergunning aangevraagd om de ramen constructief aan te passen.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 6 juli 2026 ontvangen en betreft het adres Vestdijk 3A, 5611CA Eindhoven. Het gaat om een constructieve aanpassing van de ramen.
Deze melding is uitsluitend ter kennisgeving en er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken. De vergunning ligt niet ter inzage.
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