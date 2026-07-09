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Melding opslag gevaarlijke stoffen aan Kanaalstraat in Oss
Vandaag om 09:50
Bij Kanaalstraat 4 in Oss is een melding gedaan voor het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakkingen. De gemeente ontving deze melding op 19 mei 2026.
De melding betreft het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen op het adres Kanaalstraat 4 in Oss. Het gaat om een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).
De gemeente Oss heeft de melding op 19 mei 2026 ontvangen. Bezwaar maken tegen deze melding is niet mogelijk.
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