Beslistermijn Berghem verlengd voor maatwerkvoorschrift

De gemeente Berghem heeft de beslistermijn voor een maatwerkvoorschrift verlengd. Het gaat om het perceel Berghem (BHM00) D 41. Bezwaar maken is niet mogelijk.

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Burgemeester en wethouders van Berghem hebben meer tijd nodig om te beslissen over een verzoek voor aangepaste regels op het perceel Berghem (BHM00) D 41. Dit noemen ze een maatwerkvoorschrift, waarbij de standaardregels worden vervangen door regels die specifiek voor deze situatie gelden.

Wie de stukken wil inzien, moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente. Afspraak maken kan op werkdagen tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags.