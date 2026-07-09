Beslistermijn verlengd voor mantelzorgwoning in Veghel

De gemeente Meierijstad heeft de beslistermijn voor de aanvraag om een mantelzorgwoning te plaatsen aan de Heisteeg in Veghel met zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag met zaaknummer OW-2026-1865 voor een omgevingsvergunning. De locatie waar de mantelzorgwoning moet komen is Heisteeg 9, 5465NZ Veghel.

Inwoners kunnen nu nog niet reageren op deze verlenging. Een zienswijze indienen kan pas als er een ontwerpbesluit is opgesteld. Bezwaar maken is mogelijk nadat er een definitief besluit is genomen.