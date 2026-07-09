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Buurtfeest De Vlashalm in Erp op 26 september goedgekeurd
Vandaag om 09:59
De gemeente Meierijstad heeft de melding voor het buurtfeest van De Vlashalm in Erp op 26 september geaccepteerd. Het besluit werd op 7 juli verzonden.
De burgemeester van Meierijstad heeft besloten om de melding voor een buurtfeest van buurtvereniging De Vlashalm goed te keuren. Het evenement vindt plaats op zaterdag 26 september 2026 in Morsenburg, Erp.
De melding is geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-3164. Het besluit hierover is op 7 juli 2026 verzonden. Het buurtfeest zal georganiseerd worden door de lokale vereniging.
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