Omgevingsvergunning aangevraagd voor rijbak in Sint-Oedenrode

Bij een woning aan de Zwembadweg in Sint-Oedenrode is een vergunning aangevraagd voor het realiseren van een rijbak. De gemeente Meierijstad heeft de aanvraag op 6 juli ontvangen.

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De omgevingsvergunning betreft het aanleggen van een rijbak bij een woning aan Zwembadweg 39 in Sint-Oedenrode. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3272.

De gemeente zal de aanvraag beoordelen en binnen acht weken een besluit nemen. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd. Ook is het mogelijk dat de procedure tijdelijk wordt stopgezet als aanvullende informatie nodig is.