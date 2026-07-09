Meierijstad sluit overeenkomst voor woningbouw in Veghel

De gemeente Meierijstad heeft een overeenkomst gesloten voor de (her)bouw van een woning aan de Past. Clercxstraat 35 in Veghel.

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Op 2 juli 2026 heeft de gemeente Meierijstad een zogenaamde anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer van een bouwproject op het perceel aan de Past. Clercxstraat 35 in Veghel. Dit betreft de (her)bouw van een woning. De overeenkomst is gesloten voordat een vergunning wordt verleend of het bouwplan ter inzage gaat.

Met een anterieure overeenkomst legt de gemeente afspraken vast over het project en de eisen die daaraan worden gesteld. Ook worden hiermee de kosten die de gemeente maakt voor het project verhaald op de initiatiefnemer. Het gaat om een perceel dat kadastraal bekend is onder Gemeente Veghel, sectie E, nummers 3868 en 5813.

Bezwaar maken tegen deze overeenkomst is niet mogelijk. Wel kunnen belanghebbenden reageren tijdens de latere vergunningsprocedure of ter inzagelegging van het plan. Houd hiervoor de officiële bekendmakingen in de gaten.