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Club Diploma Dag op Vlagheideberg in Eerde goedgekeurd
Vandaag om 09:59
De burgemeester van Meierijstad heeft toestemming gegeven voor de Club Diploma Dag op 25 juli 2026. Het evenement vindt plaats op de Vlagheideberg in Eerde.
De melding voor de Club Diploma Dag, een evenement dat gepland staat op de Vlagheideberg in Eerde, is door de gemeente Meierijstad goedgekeurd. Het besluit is op 7 juli 2026 verzonden.
Het evenement zal plaatsvinden op 25 juli 2026. Het zaaknummer van de aanvraag is MEV-2026-3264. Dit nummer kan gebruikt worden voor verdere correspondentie met de gemeente.
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