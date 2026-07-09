Beslistermijn boomkap Veghelsedijk verlengd

De gemeente Uden heeft de beslistermijn voor het kappen van een zieke eikenboom aan de Veghelsedijk verlengd. Het besluit is op 7 juli 2026 verzonden en stelt de termijn maximaal zes weken uit.

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Het gaat om een aanvraag voor het verwijderen van een eikenboom die ziek is. De boom staat op het adres Veghelsedijk 6 in Uden. De verlenging van de beslistermijn heeft betrekking op dossiernummer 40490-2026.

Het besluit tot verlenging is een formele mededeling en kan niet worden ingezien. Ook is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen dit besluit.