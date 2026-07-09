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Beslistermijn boomkap Veghelsedijk verlengd
Vandaag om 10:00
De gemeente Uden heeft de beslistermijn voor het kappen van een zieke eikenboom aan de Veghelsedijk verlengd. Het besluit is op 7 juli 2026 verzonden en stelt de termijn maximaal zes weken uit.
Het gaat om een aanvraag voor het verwijderen van een eikenboom die ziek is. De boom staat op het adres Veghelsedijk 6 in Uden. De verlenging van de beslistermijn heeft betrekking op dossiernummer 40490-2026.
Het besluit tot verlenging is een formele mededeling en kan niet worden ingezien. Ook is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen dit besluit.
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