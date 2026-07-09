Geluidsoverlast bij onderhoud fietspaden Merwedebrug

Gemeente Altena heeft toestemming gegeven voor extra geluid tijdens onderhoud aan fietspaden van de Merwedebrug. Het besluit is op 3 juli 2026 verzonden.

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Op de A27 tussen Sleeuwijk en Gorinchem, ter hoogte van de Merwedebrug, wordt onderhoud uitgevoerd aan de fietspaden. Hiervoor heeft de gemeente Altena een maatwerkvoorschrift afgegeven, waardoor er tijdelijk meer geluid mag worden gemaakt. Het besluit is bedoeld om het werk soepel te laten verlopen.

Het onderhoud kan leiden tot extra geluidsoverlast voor omwonenden. Het besluit is op 3 juli verzonden en belanghebbenden kunnen dit bekijken via de website van de gemeente Altena. Het zaaknummer is 195966629. Voor vragen kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 0183 – 51 61 00.