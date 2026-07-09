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Houten kozijnen vervangen bij pand in Cuijk

Vandaag om 10:41

Voor een pand aan de Maasstraat in Cuijk is een vergunning aangevraagd voor het vervangen van houten kozijnen. De aanvraag, ingediend op 5 juli, betreft sloop- en bouwwerkzaamheden.

Gevonden voor jou

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor werkzaamheden aan een pand aan de Maasstraat 11. De aanvraag omvat het vervangen van houten kozijnen en is ingediend op 5 juli 2026.

De activiteiten die onder deze aanvraag vallen zijn onder meer sloopwerkzaamheden, bouwwerkzaamheden volgens het omgevingsplan en werkzaamheden aan een pand dat onderdeel is van een beschermd stads- of dorpsgezicht. De gemeente hanteert een beoordelingstermijn van acht weken, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken.

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