Houten kozijnen vervangen bij pand in Cuijk

Voor een pand aan de Maasstraat in Cuijk is een vergunning aangevraagd voor het vervangen van houten kozijnen. De aanvraag, ingediend op 5 juli, betreft sloop- en bouwwerkzaamheden.

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De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor werkzaamheden aan een pand aan de Maasstraat 11. De aanvraag omvat het vervangen van houten kozijnen en is ingediend op 5 juli 2026.

De activiteiten die onder deze aanvraag vallen zijn onder meer sloopwerkzaamheden, bouwwerkzaamheden volgens het omgevingsplan en werkzaamheden aan een pand dat onderdeel is van een beschermd stads- of dorpsgezicht. De gemeente hanteert een beoordelingstermijn van acht weken, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken.