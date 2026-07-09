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Vergunning aangevraagd voor garage aan Aalsterweg in Eindhoven

Vandaag om 10:48

Er is een vergunning aangevraagd voor een vrijstaande garage aan de Aalsterweg in Eindhoven. Het gaat om het adres Aalsterweg 298. De aanvraag is op 7 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

Op Aalsterweg 298 in Eindhoven wil iemand een vrijstaande garage laten plaatsen. Hiervoor is op dinsdag 7 juli 2026 een vergunning aangevraagd. Het zaaknummer van deze aanvraag is EHV-ZP2026-006359.

De aanvraag is op dit moment alleen ter kennisgeving en kan niet worden ingezien. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

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