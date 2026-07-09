Vergunning aangevraagd voor garage aan Aalsterweg in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor een vrijstaande garage aan de Aalsterweg in Eindhoven. Het gaat om het adres Aalsterweg 298. De aanvraag is op 7 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

Op Aalsterweg 298 in Eindhoven wil iemand een vrijstaande garage laten plaatsen. Hiervoor is op dinsdag 7 juli 2026 een vergunning aangevraagd. Het zaaknummer van deze aanvraag is EHV-ZP2026-006359.

De aanvraag is op dit moment alleen ter kennisgeving en kan niet worden ingezien. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.