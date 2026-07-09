Tijdelijke verhuur woning in Eindhoven goedgekeurd

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor tijdelijke verhuur van een woning aan de Topaasring onder de Leegstandwet.

Gevonden voor jou

De woning aan de Topaasring 59 in Eindhoven mag tijdelijk worden verhuurd. Dit besluit is genomen op 7 juli 2026, op basis van een verzoek dat werd ingediend onder de Leegstandwet. Deze wet maakt het mogelijk om leegstaande panden tijdelijk te verhuren, zonder de huurbescherming die normaal geldt.

Het besluit heeft betrekking op het gebruik en de adressering van het pand. De vergunning is specifiek afgegeven in het kader van de Leegstandwet. Het verzoek werd behandeld door de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving van de gemeente.