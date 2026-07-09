Bouw 10 levensloopbestendige woningen aangevraagd in Made

Er is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van 10 levensloopbestendige woningen aan het Plukmadehof in Made. Het gaat om de huisnummers 1 tot en met 9 en nummer 11.

Gevonden voor jou

De gemeente Drimmelen heeft op 24 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor het bouwen van deze nieuwe woningen. Het gaat om een project dat afwijkt van de standaardregels in het Omgevingsplan. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2026-1169.

De procedure om deze vergunning te beoordelen duurt normaal gesproken acht weken. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken of worden opgeschort als er meer informatie nodig is. Pas na een besluit van de gemeente wordt bekend of de vergunning wordt verleend.