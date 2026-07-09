Melkveehouderij in Loon op Zand stopt, rechten naar Efteling

Een melkveehouderij aan de Loonse Molenstraat in Loon op Zand heeft de activiteiten beëindigd. De rechten worden gebruikt voor uitbreiding van de Efteling in Kaatsheuvel.

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De gemeente Loon op Zand heeft een melding ontvangen van CTJ van Laarhoven CJM van Laarhoven-Hendrikx. Het gaat om het beëindigen van een melkveehouderij aan de Loonse Molenstraat 45. De rechten van deze locatie worden ingezet voor externe saldering, waardoor de Efteling kan uitbreiden.

De melding is op 30 juni 2026 ingediend en op 7 juli afgehandeld. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep. De zaak heeft het nummer Z2026-00017839, dat bij verdere correspondentie vermeld moet worden.