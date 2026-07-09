Bouw van nieuwe loods aangevraagd in Oss

Er is een vergunning aangevraagd voor een nieuwe loods aan de Oijenseweg in Oss.

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Op 26 juni 2026 hebben burgemeester en wethouders een aanvraag ontvangen voor de bouw van een loods op Oijenseweg 284 in Oss. Het is nog niet bekend of de vergunning wordt verleend.

De aanvraag heeft kenmerk CLZ-00024598. De stukken zijn in te zien op afspraak bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Het telefoonnummer voor afspraken is 14 0412. Dit kan op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.