Evenementvergunning 'Grintbak' in Oss niet in behandeling

De burgemeester van Oss heeft een aanvraag voor een evenementenvergunning voor de locatie 'Grintbak' op Terwaenen afgewezen. Het evenement zou plaatsvinden van 13 tot en met 19 augustus 2026. Het besluit is op 7 juli 2026 verstuurd.

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De aanvraag betrof een vergunning voor een zogenaamd A-evenement op het Zwetsbalplein, dat plaats zou vinden op de voormalige Ibiza-terrassen. Het kenmerk van het dossier is CLZ-00022470.

De beslissing om de aanvraag niet in behandeling te nemen is genomen door de burgemeester van de gemeente Oss. Het besluit is deze week verzonden. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing hebben volgens de regels zes weken de tijd om bezwaar te maken. De termijn start op de dag nadat het besluit is verstuurd.